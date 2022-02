Bonne nouvelle pour Dortmund : Haaland est de retour à l'entraînement

Il n'a plus joué depuis fin janvier.

Dortmund récupère Erling Haaland (21 ans, 20 matchs, 23 buts et 6 assists cette saison). Le Norvégien est de retour à l'entraînement ce lundi avec la réserve. Il n'avait plus joué depuis le 22 janvier dernier à cause de problèmes musculaires.

En espérant pour les coéquipiers de Thomas Meunier, Axel Witsel et Thorgan Hazard que leur sérial buteur sera d'appoint pour le match retour contre les Rangers en Europa League ce jeudi. Les Borussen doivent créer l'exploit après une défaite surprise la semaine dernière (2-4).