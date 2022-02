Edward Still: "On a dû remodeler suite à un départ... ça fait partie du jeu"

Le Sporting de Charleroi semble payer le départ de Shamar Nicholson, mais Edward Still ne se lamente pas sur son sort.

Le Sporting de Charleroi avait livré une première partie de saison très prometteuse, c'est plus compliqué depuis la reprise. Les Zèbres n'ont gagné que deux de leurs sept matchs de championnat en 2022 et ils n'ont surtout inscrit que quatre petits buts en autant de rencontres.

L'efficacité, atout incontestable du Sporting en début de saison, n'est plus au rendez-vous et le départ de Shamar Nicholson se fait forcément ressentir. Edward Still ne le cache pas. "Ce sont des phases par lesquelles on passe dans la construction d'une équipe", estimait le coach carolo, samedi, après la défaite contre l'Union.

"On a dû remodeler suite à un départ, mais on connaissait la règle du jeu. Bien sûr, on aurait souhaité que notre efficacité revienne plus vite. En octobre, novembre et même début décembre, on a été extrêmement efficace. Là, c'est plus compliqué, mais ça fait partie du jeu", analyse encore le T1 des Zèbres.