Mbaye Leye révèle que le Standard s'intéressait à un grand espoir belge

Le Standard aurait eu bien besoin d'un tel renfort au milieu de terrain.

Ce mardi, présent sur le plateau de RTL pour présenter la Ligue des Champions et la rencontre entre Chelsea et Lille, Mbaye Leye a fait une révélation concernant le Standard de Liège : l'été dernier, le club liégeois souhaitait attirer ... Amadou Onana (20 ans), grand espoir belge évoluant alors à Hambourg et qui a finalement signé au LOSC contre 7 millions d'euros. "C'était un profil dont nous avions besoin au milieu", se rappelle l'ex-entraîneur du Standard.

Onana aurait rejoint Liège en prêt, mais Hambourg comme le joueur ont préféré un transfert vers les récents champions de France. "Il aurait pu se développer au Standard, qui reste un grand club", regrette Mbaye Leye. Amadou Onana était titulaire ce mardi en Ligue des Champions face à Chelsea et est depuis devenu capitaine des U21 belges.