Un Mancunien clame son amour pour les Red Devils

Il ne se voit pas jouer ailleurs, même dans sa ville de naissance.

De retour à son meilleur niveau après avoir essuyé de nombreuses critiques au cours des dernières saisons, le gardien de Manchester United, David De Gea (31 ans, 32 matchs toutes compétitions cette saison), met de nouveau tout le monde d’accord. Et s’il dispose d’un contrat jusqu’en juin 2023 avec les pensionnaires d’Old Trafford, l’Espagnol jure fidélité aux Red Devils.

"J'aime le fait d'être né à Madrid. Mais au bout du compte, ce n’est qu'une ville. Maintenant, je me sens comme si j'étais de Manchester. Là où vous êtes aimé et bien accueilli, vous vous sentez à la maison. (…) Cela fait des années que je suis ici (depuis 2011, ndlr). Évidemment, tout peut arriver dans la vie et dans le monde du football. Mais honnêtement, je ne me vois pas ailleurs qu'à Manchester United", a assuré le portier ibérique sur le site du club.