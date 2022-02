A Malines, tout le monde soutient Maryan Shved

L'Ukrainien est fort affecté par la situation de son pays. Il peut compter sur le soutien du vestiaire malinois.

Comme beaucoup d'Ukrainiens, le joueur du KV Malines Maryan Shved (24 ans) est fort inquiet quant à la situation de son pays, attaqué par la Russie. Sa ville, Lviv, n'a pas été épargnée par les opérations militaires du régime de Vladimir Poutine.

"Il va sans dire qu'il est incroyablement inquiet de la situation dans son pays", a déclaré son coach Wouter Vrancken lors de sa conférence de presse cet après-midi dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Sa petite amie et sa fille sont heureuses en Belgique, mais le reste de sa famille et ses amis sont maintenant tous dans une zone de guerre. Il y pense constamment. Qui ne le serait pas ? Il me semble normal qu'il ne soit pas concentré à 100% sur le football en ce moment. Non pas qu'il ait indiqué qu'il n'était pas mentalement prêt à jouer. Il s'entraîne aussi bien. C'est peut-être le seul moment de la journée où il peut se remettre les idées en place. Mais une fois hors du terrain, il veut être au courant des derniers développements le plus tôt possible."

Le coach du Kavé se dit en tout cas être disponible pour son ailier, tout comme le reste du vestiaire. "Je pense qu'il est important qu'il puisse raconter son histoire. Par nature, Maryan n'est pas un grand bavard. C'est pourquoi je lui pose régulièrement des questions sur la situation. Les joueurs sont également clairement concernés et veulent être là pour lui. Toute l'équipe sympathise avec Marian."