Amadou Onana, quitter Lille comme seule option

Le milieu de terrain passé par Hambourg n'obtient pas assez de temps de jeu à Lille, ni assez de considérations.

Est-ce que la saison d'Amadou Onana est une réussite? C'est un peu comme l'histoire de la bouteille à moitié pleine ou a moitié vide: les optimistes diront que oui, les autres que non. Il est pourtant difficile de se prononcer.

En effet, elle est positive car les prestations du jeune milieu de terrain belge sont à la hauteur (du moins s'il joue à sa vraie position, pas comme contre Chelsea) et il est toujours très bon lorsqu'il est aligné soit en 6 soit en 8. Pourtant, le 4-2-4 prôné par Gourvennec (qui est une pâle copie de celui qui a permis à Galtier de remporter le titre avec cette équipe) ne lui convient pas. Il serait bien plus à l'aise dans un milieu à trois, qui lui permettrait de se projetter vers l'avant et de faire valoir ses qualités physiques naturelles.

Elle est positive car il a grandi tout au long de la saison, au point de devenir le Dogue du mois de janvier, et d'être un des seuls joueurs de l'équipe à sortir la tête hors de l'eau lors de la déroute contre le PSG (1-5). Et puis, sans crier gare... il a disparu de l'équipe... pour y revenir en tant que numéro 10 contre Chelsea. Un vrai piège.

Mais on ne peut pas occulter le reste... et le reste c'est le peu de temps de jeu pour un joueur qui a coûté un peu plus de 7 millions d'Euros. Seulement 1101 minutes en 29 matches depuis le début de la saison, ce qui veut dire 38 minutes de temps de jeu par match. On en va pas se mentir, c'est beaucoup trop peu.

C'est trop peu car à 20 ans, il doit jouer, pour continuer à grandir dans son jeu, mais aussi pour garder bien chaude sa future place chez les Diables Rouges. Du coup, il n'a pas vraiment le choix: soit il joue, soit il doit partir et on prend la direction de cette décision. Comme l'a annoncé Sacha Tavolieri de RMC Sports, il souhaite quitter Lille dans les prochains pour avoir plus de temps de jeu. Et on ne peut pas lui donner tort, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il devrait avoir le choix pour sa future destination.