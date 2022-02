Luka Elsner tente de trouver la solution : "Un renouveau en termes de coaching"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège recevra La Gantoise lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League. Les Rouches sont dans l'obligation de s'imposer face aux Buffalos afin de sortir la tête de l'eau.

Le Standard de Liège devra affronter La Gantoise sans Emond, Amallah et Laifis, blessés, et Nkounkou suspendu. Tout semble être en défaveur du Standard ces dernières semaines, voire cette saison. Une situation usante et désespérante pour les Liégeois. "C'est comme ça et la tournure de la saison n'est pas bonne. Mais peu importe les conditions comme je l'ai dit aux joueurs, soit nous résistons ou soit nous baissons les bras. Il faut faire face quel que soit notre quotidien, et ainsi nous pourrons espérer une meilleure situation", a confié Luka Elsner en conférence de presse.

"Il faut trouver de nouvelles solutions"

"Tout peut se décanter en deux voire trois semaines avec des renversements de situation. Il y a toujours quelque chose à faire pour améliorer une position. Il faut trouver de nouvelles solutions et je vais essayer d'aborder cette semaine comme un renouveau en termes de coaching. Avoir un discours et un angle différents afin de mieux avancer et remobiliser l'équipe. La remise en question est toujours perpétuelle quand on est entraîneur, ce n'est pas neuf. Il n'y aura pas de changements profonds qui vont tout renverser d'un coup, mais il faut trouver un levier qui puisse nous permettre de faire des résultats", a souligné le technicien franco-slovène.

"Notre véritable bataille se situe dans notre tête"

Ce dimanche, les Rouches croiseront le fer avec La Gantoise. Les Buffalos sont dans une très bonne spirale et ont enregistré une lourde victoire contre Seraing mercredi (4-0). "Une excellente équipe qui mérite d'être plus haut au classement. Ils ont souvent beaucoup d'occasions et possèdent un solide duo d'attaquants avec Depoitre et Tissoudali. Puis, c'est également la deuxième meilleure défense du championnat, un cadenas difficile à forcer. Mais notre véritable bataille se situe dans notre tête en fait", a souligné l'ancien coach de Courtrai avant de revenir sur les mesures du début de semaine.

"Produire un électrochoc"

Les joueurs et le staff n’ont plus accès au bloc pro de l’Académie, composé des vestiaires les plus modernes, d’une salle de restaurant et de chambres pour se reposer entre les entraînements. "Il faut trouver un moyen de transmettre un message et de produire un électrochoc. Contre Ostende, le minimum syndical n'était pas là et il faut reconnecter les joueurs. Une volet punitif qui n'est pas facile à vivre au quotidien. Nous devons prendre des points pour être tranquille. Quand la tempête sera passée, nous pourrons tirer des conclusions plus facilement", a conclu Luka Elsner.