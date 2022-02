Tom Pietermaat très déçu : "Mathématiquement, c'est encore possible, mais il faut être réaliste"

Tom Pietermaat, comme la plupart des joueurs du Beerschot, a tout donné et livré un excellent match contre Charleroi. Mais les Rats n'ont pas été récompensés.

On reconnaît à ça aussi qu'une équipe est dans une bien mauvaise spirale : le Beerschot a probablement disputé son meilleur match depuis longtemps face à Charleroi, mais s'est finalement incliné. "Tu encaisses coup sur coup. Je n'avais vraiment pas l'impression que nous étions inférieurs à Charleroi ce soir, mais ces moments de perte de concentration nous font encore perdre", regrette Tom Pietermaat après la rencontre.

Désormais, le Beerschot aura besoin d'un miracle, et pas un petit. "Je ne vais pas commencer avec les clichés, je n'en ai même plus envie. Tout le monde sait où nous en sommes. Oui, mathématiquement, c'est encore possible, mais il faut être réaliste", concède l'Anversois. "Avec le programme que nous avons devant nous, c'est mission impossible ou presque".

"Je ne pense pas à mon avenir"

Tom Pietermaat aura tout connu avec le Beerschot, de la joie de la promotion à une saison très réussie, puis la lutte contre la relégation. "Je ne pense pas à mon avenir, on verra bien en fin de saison ... Ce n'est un secret pour personne que j'aime jouer ici, je me sens à la maison. Il y aura des départs en cas de descente, mais nous verrons bien".