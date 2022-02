Serie A : Napoli en tête du classement !

L'avant-dernier match de la 27e journée de Serie A opposait la Lazio au Napoli.

Sortis par Porto et par Barcelone, la Lazio et le Napoli se retrouvaient en Serie A après leurs déceptions en coupe d'Europe.

La victoire était cruciale pour les deux formations, en course dans le haut de tableau.

Il fallait attendre la seconde période pour voir le premier but de la partie inscrit par Insigne (62e). Mais la Lazio ne lâchait rien et Pedro (88e) égalisait en fin de rencontre pour les locaux.

Toutefois, Fabián Ruiz arrachait la victoire pour les Partenopei dans les arrêts de jeu. Dries Mertens (resté sur le banc) et les siens reviennent sur le Milan AC en tête de Serie A et s'invitent dans la course au titre.