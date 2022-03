Ryan Gravenberch a fait son choix

Le jeune milieu de terrain de l'Ajax est fort courtisé et il aurait fait son choix.

Considéré comme un des plus grands espoirs du football néerlandais, Ryan Gravenberch (19 ans, 32 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) pourrait quitter l'Ajax à l'intersaison. Selon De Telegraaf, le milieu de terrain batave, courtisé par le FC Barcelone ou encore le Real Madrid, a une préférence pour le Bayern Munich.

Une excellente nouvelle pour le club allemand, d'autant que le jeune talent arrive en fin de contrat en juin 2023. Estimé entre 35 et 40 millions d'euros, l'Oranje serait un renfort idéal pour combler le départ plus que probable de Corentin Tolisso.