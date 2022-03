Lokeren appelle ses supporters au calme après qu'un homme ait été grièvement blessé par de la pyrotechnie

Lokeren-Temse peut compter sur le soutien de ses supporters, même depuis la radiation et la reprise du club quelques échelons plus bas, mais leur enthousiasme a eu de graves conséquences récemment.

Comme l'écrit le Sporting Lokeren-Temse, "aucun autre club en D2 Amateurs, ni même en Nationale 1 et peu en D1B et en D1A" peuvent compter sur des supporters aussi nombreux et enthousiastes qu'au Daknam. Mais le week-end dernier, un accident a eu lieu et un homme a dû être transféré d'urgence à l'hôpital, souffrant de graves brûlures à cause d'un engin pyrotechnique.

"Nous ne pouvons pas fermer les yeux en tant que club sur certaines actions, qui ne peuvent pas être tolérées. L'utilisation de feux d'artifice et pyrotechnie est interdite", rappelle le club dans un communiqué.