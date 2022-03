Everton : Vitaliy Mykolenko promu à son tour capitaine

Joueur d'Everton depuis janvier 2022, Vitaliy Mykolenko (22 ans) a fait les gros titres ces derniers jours. Les images de son accolade pleine d'émotion avec son compatriote Oleksandr Zinchenko avaient fait le tour du monde, tout comme ses déclarations agressant et injuriant le capitaine de l'équipe nationale russe Artem Dzyuba.

Si le capitaine de Manchester City Fernandinho avait décidé de donner son brassard à Zinchenko lors du match de FA Cup ce mardi contre Peterborough, Everton et son coach Frank Lampard en ont fait de même : ce soir contre Boreham (21h15), Mykolenko sera le capitaine des Toffees à la place de Seamus Coleman.

Your team to take on Boreham Wood !

Vitaliy Mykolenko leads Everton out as the stadium shows their support for Ukraine.



💙💛🇺🇦