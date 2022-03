Coup dur pour Ruben Dias, qui va manquer le derby de Manchester

Le défenseur portugais manquera entre quatre et six semaines de compétition.

Ce dimanche, Manchester City recevra Manchester United dans un derby de Manchester capital pour les deux équipes. Les Cityzens ne peuvent pas laisser Liverpool se rapprocher encore plus, tandis que les Red Devils sont toujours sous la pression de West Ham et d'Arsenal. Mais en conférence de presse, Pep Guardiola a annoncé que les Skyblues devront se passer de Ruben Dias. "Il a une blessure musculaire. Le tendon. Quatre à six semaines d'absence. Ça arrive. Les autres saisons, nos meilleurs joueurs ont été absents pendant des mois. J'aimerais qu'il soit là mais il ne l'est pas, je ne pleurerai pas. C'est comme ça. Nous avons de bons joueurs disponibles. Nous avons 14-15 joueurs. Avec ces joueurs, nous allons nous battre et essayer de bien jouer"