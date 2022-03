Jelle Bataille et l'Antwerp vont retrouver le Beerschot pour le Derby: "Plus intense que ce que je pensais"

L'ancien joueur d'Ostende n'a pas joué le match aller, mais espère peser sur le match retour, important pour les deux équipes... et les supporters.

"On sent que le Derby est dans l’esprit du groupe de joueurs, on sent d’ailleurs que De Laet est bien plus impliqué", a déclaré Bataille dans Gazet Van Antwerpen. "Avec Faris Haroun, ils nous ont expliqué à quel point c’était important".

Naturellement, le Derby n’est pas important que pour les joueurs mais aussi pour les supporters. S’il était sur le banc lors du match aller, il a vu du banc ce qu’était ce match : "C’était encore plus intense que ce que je pensais. L’ambiance était superbe et elle le sera encore, mais j’espère qu’il n’y aura plus de débordements".

De plus, sportivement, tant l’Antwerp que le Beerschot ont besoin de prendre des points, pour des raisons sportives différentes, mais pouvoir enfoncer le Beerschot n’est pas une motivation supplémentaire pour Bataille : "La motivation vient d’elle-même ; Nous devons gagner ce match, toujours, peu importe le classement".