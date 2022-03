LaLiga : Osasuna fait plier Villarreal

Osasuna est assurément l'une des belles surprises cette saison en Espagne.

Match entre prétendants à l'Europe ce samedi après-midi en Liga. Osasuna acceuillait Villarreal dans son Estadio El Sadar. Et ce sont les hôtes qui se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0). L'unique but de la rencontre a été inscrit par Avila après l'heure de jeu (63e).

Villarreal affrontera le Celta Vigo le week-end prochain, avant de tenter de se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions, face à la Juventus (score à l'aller : 1-1).