Philippe Clement répond aux premières critiques : "Les circonstances n'ont pas été favorables"

Nommé sur le banc de l'AS Monaco le 4 janvier dernier, le technicien belge doit faire face aux premières critiques après les derniers résultats décevants de son équipe en championnat (2 nuls et 1 défaite) et l'élimination en demi-finale de la Coupe de France face à Nantes (1-1, 2-4 tab).

Philippe Clement estime qu'il est beaucoup trop tôt pour juger son travail. "Ça ne fait que huit semaines que je suis là, ce n'est pas beaucoup. On peut évaluer le travail d'un coach après six mois. C'est impossible de le juger après deux mois avec des matchs tous les week-ends, avec les blessures, les cas de Covid-19...", a estimé l'entraîneur monégasque en conférence de presse.

"Sur les quatre derniers matchs, nous étions l'équipe qui avait la possession et les occasions, mais nous avons manqué de réussite. Tout le monde a pu voir nos prestations, et constater que nous méritions de meilleurs résultats. Il y a encore 12 journées de championnat, et chacune sera très importante. Tout le monde est très enthousiaste à l’entraînement. Il y a des choses positives dans le jeu, mais les circonstances n’ont pas été favorables, avec deux buts contre notre camp et deux expulsions consécutivement, alors que d’ordinaire ce sont des évènements très rares. Nous avons systématiquement plus d’opportunités que nos adversaires, simplement nous n’avons pas la chance avec nous. Nous travaillons dur, et je suis certain que la réussite va tourner en notre faveur."

Les Asémistes tenteront d'aller chercher un résultat ce dimanche (20h45) à Marseille.