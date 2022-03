Thierry Henry défend Messi: "Il faut tenir compte de tous les paramètres"

Thierry Henry a comparé la venue de Messi au PSG à sa propre arrivée au FC Barcelone.

Mieux sur les dernières semaines, l'attaquant Lionel Messi (34 ans, 17 matchs et 2 buts en L1 cette saison), recruté au terme de son contrat avec le FC Barcelone l'été dernier, a connu une adaptation compliquée au Paris Saint-Germain. Pour son ancien coéquipier Thierry Henry, il ne faut pas minimiser l'impact du départ surprise de l'Argentin des Blaugrana sur ses performances à Paris.

"Il faudrait le lui demander, je ne peux pas parler pour lui. Mais quand on parle de Messi ou de Neymar, de joueurs exceptionnels, on oublie trop cette dimension. Lorsque Lionel a pleuré en partant de Barcelone, ce n'était pas programmé. Quand tu penses que tu ne vas jamais partir de quelque part et que d'un coup ça arrive, ça crée un choc émotionnel. Les gens disent : 'Oui mais ça va, il a tout ce qu'il faut à Paris.' Mais ce n'est pas si évident. Quand je suis parti d'Arsenal pour Barcelone (en 2007), il m'a fallu un an pour être bien... J'arrive blessé, je suis en période de divorce, je dois apprendre un nouveau système, vous mélangez tout ça, cela joue sur le mental", a estimé le consultant de Prime Vidéo pour L'Equipe.