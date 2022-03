Vanderhaeghe est mitigé: "Après une bonne première période, nous n'avons pas su répondre au but d'ouverture"

L'entraîneur d'Ostende a vu son équipe tenir le choc pendant 50 minutes en jouant de manière défensive et en ayant des possibilités en contre. Puis le but de Refaelov est arrivé.

Yves Vanderhaeghe a longtemps espéré prendre un petit quelque chose sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht mais au final, les Bruxellois se sont imposés sur le score de 3-0. Mais globalement, le T1 des Ostendais était content de ce qu'il a vu de la part de son équipe.

"En première période, nous étions bien en place, Anderlecht n'a pas eu d'occasions. Nous avons eu 5 ou 6 moments où nous n'avons pas fait ce qu'il fallait pour ouvrir le score. Je peux dire que nous avions alors eu les meilleures occasions. Mais en une action, sur un une-deux, nous nous sommes retrouvés menés 1-0."

Tout s'est alors gâté pour les Côtiers. "Il faut dire que nous n'avons jamais su répondre à ce but. Nous avons essayé de jouer plus offensivement, mais je n'étais pas content des joueurs qui sont montés. De plus, chaque perte de balle de notre part a été transformée en occasion voir en but. C'est dommage".