Ignace Van der Brempt, du banc brugeois ... à une titularisation face au Bayern ?

Son départ avait surpris, mais Ignace Van der Brempt pourrait bien vivre un grand moment ce mardi.

Ignace Van der Brempt (19 ans) a opté pour un nouveau défi cet hiver : peu utilisé à Bruges, on s'attendait à ce qu'il aille chercher du temps de jeu ailleurs, peut-être en prêt dans un club plus modeste en D1A, voire en D1B comme son ancien équipier Maxim De Cuyper (Westerlo). Surprise : c'est vers ... le Red Bull Salzbourg que Van der Brempt s'est tourné. Et à titre définitif. On ne peut que comprendre que Bruges ait accepté de laisser partir son jeune joueur : l'offre autrichienne était démesurée - 5 millions d'euros, pour un joueur estimé à 1,2 million d'euros par Transfermarkt.

Et si Van der Brempt aussi avait fait le bon choix ? Après un temps d'adaptation bien naturel, le back droit a décroché un rôle de titulaire ce week-end face à Altach (90 minutes), après être entré à la 23e contre le LASK Linz suite à une blessure. Avec deux clean-sheets au bout, et une belle performance ce samedi : l'ex-Brugeois est le joueur du RB Salzbourg ayant réalisé le plus de tacles en première période, notamment.

45' Die meisten Tacklings aller Spieler zur Halbzeit ➡️ gelungenes Bundesliga-Startelfdebut von Ignace #VanderBrempt bis dato.💯

Et maintenant ... le Bayern ?

Cette saison, Van der Brempt a déjà goûté à la Champions League, montant au jeu à 4 reprises (dont deux fois contre Manchester City) et étant même titularisé d'emblée face ... au RB Leipzig, club "frère" du Red Bull Salzbourg. Au vu de sa performance ce samedi et de son nouveau statut en Autriche, il peut cependant rêver plus grand : ce mardi soir, le RB se déplace au Bayern Munich après avoir frôlé l'exploit (1-1, en ayant mené longtemps) au match aller. Ignace Van der Brempt devrait être titulaire. Un sacré test ...