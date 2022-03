Europa League : Lyon a eu chaud à Porto mais prend une option, Francfort l'emporte au Betis

L'OL a été chercher la victoire au FC Porto dans ce 8e de finale aller, alors que les Dragons ont vu un but être refusé en dernière seconde. L'Eintracht Francfort l'emporte au Betis Séville.

L'Olympique Lyonnais a eu chaud, mais a été chercher une courte et importante victoire en 8e de finale aller de l'Europa League sur la pelouse du FC Porto (0-1). Sans Jason Denayer, laissé sur le banc, les Rhodaniens ont livré une rencontre équilibrée et solide, parfois tendue, avec un Lopes forcé à l'intervention en première période et un Toko-Ekambi qui manque une belle occasion. C'est finalement à l'heure de jeu que l'OL trouve la faille via Lucas Paqueta.

La VAR interviendra alors pour la première fois pour contredire l'arbitre principal, qui avait désigné un penalty en faveur de Porto. Mais la main de Paqueta est finalement invalidée par la vidéo (65e). Les hommes de Sergio Conceiçao remettent cependant la pression sur Lyon, qui recule et finit presque par craquer au bout des arrêts de jeu ; le but de Porto, cependant, est annulé pour un hors-jeu au centimètre de Chancel Mbemba, là encore révélé par la vidéo. On imagine que Conceiçao aura à y redire, mais l'OL s'impose.

L'Eintracht aux commandes

En déplacement au Betis Séville, l'Eintracht Francfort a également pris une belle option sur les quarts de finale en s'imposant (1-2). Kostic avait ouvert le score à la 14e et Nabil Fekir lui répondait à la demi-heure ; dans la foulée, l'ancien trudonnaire Daichi Kamada fixait le score (32e), et Francfort manquait même l'opportunité de prendre le large en début de seconde période, Rafael Borré manquant un penalty (52e).