Bruno Genesio n'a pas caché sa déception : "On avait la possibilité de mieux gérer la fin de match"

Le Stade Rennais s'est incliné sur la pelouse de Leicester City (2-0) ce jeudi, à l'occasion des huitièmes de finale de la Conférence League.

L'entraîneur du Stade Rennais Bruno Genesio n’a pas caché sa déception à l'issue de la rencontre. "Je pense qu'on a fait beaucoup de bonnes choses dans ce match, dans la maîtrise technique, dans les situations", a estimé le coach du club breton en conférence de presse. "Malheureusement, dans le football, il faut être efficace dans les deux surfaces, ce qui n'a pas été le cas ce soir. Mais ce qui est encore plus regrettable, c'est d'encaisser un deuxième but dans ces conditions-là. On peut manquer d'adresse et de réussite, mais on avait la possibilité de mieux gérer la fin de match", a poursuivi le T1 des Rouge et Noir.

"Ce que je regrette, c'est qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs sur le contenu du match, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Il reste un match retour. On a montré qu'on est capables de leur marquer des buts, de leur poser des problèmes", a conclu Genesio.