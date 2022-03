Everton s'enlise, Leeds grapille, Chelsea positive

Certains clubs commencent à avoir peur en Premier League.

La fin de la saison de Chelsea va ressembler à un long chemin de croix. Après les déboires de cette semaine (et les sanctions), et avant de se déplacer à Lille en Ligue des Champions, les Blues ont dû attendre les toutes dernières secondes de la rencontre pour s'imposer contre Newcastle via un but de Havertz. Romelu Lukaku est minté peu après l'heure de jeu.

Dans le bas du classement justement, c'est une fin de saison crispante qui attend Everton. Les Toffees se sont inclinés à domicile contre Wolverhampton (avec Dendoncker) et en plus, les autres équipes du bas de classement ont pris des points. En effet, Leeds a pris trois à domicile contre Norwich, cprenant l'avantage dans les dernières secondes (2-1) alors que Watford a lui aussi pris trois points à Southampton (1-2). Tout cela nous donne une fin de saison à suspense dans le bas du classement puisque 3 équipes se tiennent en 1 point.