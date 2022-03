Aux anges, Seraing continue d'y croire : "Cette victoire peut être un déclic"

Ce dimanche soir, le promu sérésien a enregistré un succès historique à Sclessin en se payant le scalp du Standard de Liège (0-1).

Pour la première fois de son histoire, Seraing a battu le Standard de Liège. Solides, bien organisés et conquérants, les Métallos ont obtenu un précieux succès à Sclessin grâce au but d'Antoine Bernier. "Ça faisait longtemps que j'attendais ce but, puis il est historique. Il arrive un peu tard dans la saison, mais je le savoure et il nous rapporte les trois points, et c'est le plus important. Cela faisait cinq matchs que nous n'avions plus marqué et j'espère que cela va nous rebooster pour la suite et cette dernière ligne droite", a souligné le Dinantais.

Les Sérésiens reviennent à cinq longueurs de la seizième place détenue par Eupen à trois journées de la fin. "Il faut continuer de travailler, d'avancer et d'y croire", a déclaré l'ancien joueur d'Anderlecht et de l'Antwerp.

© photonews

Même son de cloche du côté de Sami Lahssaini. "J'attendais ce match depuis longtemps, et en plus, on a gagné. Que du bonheur ! On remporte le match et on entre dans l'histoire du club", a expliqué le joueur formé chez les Rouches. "Cette victoire fait du bien, même si cela va être compliqué d'aller chercher cette seizième place. Mais on y croit jusqu'au bout. OHL et Ostende sont prenables, et on va essayer de faire quelque chose. Cette victoire peut être un déclic", a conclu le joueur prêté par Metz.