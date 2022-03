Gallardo prend la défense des supporters parisiens: "N'ayons pas la mémoire courte"

En Argentine, les sifflets du Parc des Princes envers Lionel Messi ont fait réagir.

Pris pour cible par les supporters du Paris Saint-Germain contre Bordeaux (3-0), dimanche en Ligue 1, Lionel Messi (34 ans, 26 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) a été identifié, avec Neymar, comme l'un des principaux responsables du nouvel échec en Ligue des Champions. Si Johan Micoud et Vincent Duluc regrettent la réaction des fans, Marcello Gallardo s'est montré un peu plus nuancé.

"Je comprends que dans d'autres endroits, ils vivent le football d'une manière différente et que les supporters s'expriment de cette manière après un échec même si je ne suis personnellement pas d'accord. Mais je dois aussi rappeler que nous avons énormément maltraité Messi ici aussi. Restons objectifs. Rappelons nous qu'il a temporairement quitté l'équipe nationale à cause des critiques", a soutenu le coach de River Plate en conférence de presse.