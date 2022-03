Jelle Bataille prend la défense de Brian Priske : "Ce n'est certainement pas la faute de l'entraîneur"

Jelle Bataille a dû remplacer le décevant Sam Vines à la pause. Malgré sa bonne prestation, il n'a pas pu aider l'Antwerp à rentrer avec un bon résultat.

L'Antwerp est toujours dans le top 4, mais La Gantoise n'est plus qu'à un point. "Nous devons continuer à y croire", a déclaré Jelle Bataille à l'issue de la rencontre. "Nous avons encore notre destin entre nos mains. C'est à nous de montrer que nous pouvons prendre neuf points lors des trois derniers matchs."

Mais avec un triste 6 sur 18, le Great Old ne peut pas afficher les chiffres d'une équipe du top 4. "Notre plus gros problème est qu'il a été si difficile de créer de grosses occasions ces dernières semaines, et que nous ne finissons pas les petites. C'était tout à fait différent au début de la saison. Mais nous ne doutons pas de l'entraîneur, même après cette défaite. Il a le soutien de tout le groupe, ce n'est certainement pas sa faute."