Joshua Zirkzee évoque son but important et les trois "finales" à venir

Le Néerlandais était l'invité de l'émission Extra Time ce lundi soir.

"Je suis très satisfait. Je pense que nous avons un bon état d'esprit maintenant, surtout avec le dernier match", a commencé , l'attaquant d'Anderlecht qui était l'invité d'Extra Time ce lundi soir. L'attaquant néerlandais a réussi à marquer pour la première fois en six matchs pour Anderlecht contre l'Antwerp le week-end dernier. "Après quatre matchs, on sent que ça doit venir. Je pense que c'était le moment idéal pour un match aussi important contre Anvers. Je n'avais pas encore marqué de but dans un match du top, alors celui-là était particulièrement agréable", a déclaré le Néerlandais à propos de son but du week-end dernier.

Le présentateur Aster Nzeyimana a demandé à Zirkzee qui, selon lui, est le meilleur attaquant de Belgique. "Ce doit être Deniz Undav", lui a rétorqué le joueur prêté par le Bayern Munich.

Le lundi de Pâques, Anderlecht jouera la finale de la Coupe contre La Gantoise. Lorsqu'on lui demande si cette date est déjà marquée d'un point rouge dans l'agenda de Zirkzee, l'attaquant néerlandais répond froidement. "Oui, mais concentrons-nous d'abord sur les trois prochaines finales". Anderlecht joue encore contre Gand, Charleroi et Courtrai en championnat. Ce sont des matchs très importants dans lesquels Anderlecht devra marquer des points supplémentaires pour atteindre les quatre premiers. Joshua Zirkzee semble vouloir terminer tous ces matchs par un résultat positif. Il est resté silencieux sur ce qui l'attend après cette saison. Il rêve de retourner au Bayern Munich, mais savoir où il jouera la saison prochaine reste un mystère pour le moment.