"C'est normal que Noa Lang ait débuté sur le banc"

Noa Lang a été mis sur le banc par Alfred Schreuder en guise de punition pour ce qu'il a fait la semaine précédente.

Noa Lang était allé directement aux vestiaires après son remplacement, ce qu'Alfred Schreuder n'a pas beaucoup apprécié. Pour René Vandereycken, il était logique que Lang débute sur le banc. "Un Noa Lang à 100% joue toujours, mais cela fait un moment que nous ne l'avons pas vu", a déclaré Vandereycken à Het Nieuwsblad. "Et le fait qu'il ait mal réagi à son remplacement une semaine plus tôt, a apparemment aussi joué un rôle. Je pense qu'il a bien joué, parce qu'il a été dangereux trois fois en peu de temps, mais Adamyan fait tout aussi bien et apporte encore plus de profondeur."

Il ne sera pas facile de s'assurer une place de titulaire. "Lang peut jouer sur le flanc à la position de Buchanan, qui montre son talent de temps en temps, mais n'est pas encore assez régulier. Bien que Buchanan soit meilleur sur le plan défensif."