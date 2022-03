Pas de Lukaku ou d'Hazard pour les amicaux de mars : "Je ne ferai pas d'exceptions"

Roberto Martinez s'est montré fidèle à ses principes.

Eden Hazard et Romelu Lukaku. Deux Belges en grande difficulté en club, mais essentiels au noyau des Diables Rouges. Et si rejouer prochainement avec l'équipe nationale pourrait leur faire le plus grand bien, le sélectionneur Roberto Martinez n'a pas dérogé à ce qu'il avait annoncé précédemment concernant les matchs amicaux de fin mars : ce ne sera que les joueurs de moins de 50 sélections, pas plus.

"Non, je ne ferai pas d'exceptions", a déclaré l'Espagnol selon le Nieuwsblad. "Parce que cela n'a aucun sens d'utiliser une approche différente, alors il vaut mieux ne pas le faire. Nous avons élaboré un plan il y a longtemps pour n'appeler que les joueurs avec moins de 50 sélections. Donc je ne vais pas changer ça maintenant."

Les deux joueurs sont à la peine en club, mais cela n'inquiète pas Martinez...pour l'instant. "Maintenant, je ne prends pas cela trop au sérieux, en septembre, cela pourrait devenir un problème", poursuit-il. "Parce que la Coupe du monde arrivera très bientôt. Cet été beaucoup de joueurs vont changer de club. Cela peut être positif, mais cela peut aussi être dangereux. Car avec une nouvelle équipe, il faut toujours une période d'adaptation et il n'y a qu'environ seize matchs entre le début de la compétition et le début de la Coupe du monde. Ce n'est pas beaucoup."

Cette trêve internationale, où ils ne joueront pas donc, pourrait en réalité leur être bénéfique selon lui : "En plus de leur programme d'entraînement normal, ils pourront passer du temps avec leur famille et leurs amis, afin de se vider complètement la tête. Depuis dix ou douze ans, ils étaient toujours prêts, ce qui était parfois difficile. Les deux dernières années de coronavirus ont certainement été très éprouvantes en raison du programme chargé avec des matches internationaux successifs. Sachant que nous jouons une Coupe du monde à la fin de cette année, il est crucial que les joueurs expérimentés, qui ont déjà eu une période très chargée, soient mentalement et physiquement frais d'ici là."

"Pas de surprises"

Mais alors, que faut-il s'attendre concernant la sélection qui affrontera l'Irlande (26 mars) et le Burkina Faso (29 mars) ? "Non, il n'y aura pas de surprises. Le groupe actuel d'internationaux potentiels est déjà très important. Même sans joueurs avec plus de 50 sélections, je peux facilement obtenir 30 Diables Rouges à part entière, qui ont une expérience internationale", affirme Martinez. "A eux de prendre les devants lors des prochains matches et de montrer ce dont ils sont capables. C'est la dernière ligne droite vers la formation de l'équipe de la Coupe du monde, donc je vais pouvoir récolter beaucoup d'informations lors de cette étape et des quatre matches de la Ligue des Nations en juin."