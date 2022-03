Jonas De Roeck remonté après la défaite de Westerlo au Lierse : "Un scandale qu'il n'y ait pas de VAR en D1B"

Après un match à sens unique, un Westerlo dominant s'est incliné 1-0 dans le derby face au Lierse Kempenzonen. Pour les Campinois, qui filent vers le titre, c'est déjà la deuxième défaite d'affilée. Une situation qui a visiblement énervé Jonas De Roeck.

Décrit comme un entraîneur calme, Jonas De Roeck était visiblement très frustré ce mercredi après la défaite de Westerlo dans le derby anversois face au Lierse : "Il n'y avait qu'une seule équipe ici qui voulait jouer au football... Nous leur avons offert un but, mais pour le reste, nous avons eu le contrôle et nous avons eu des opportunités. Même si cela n'a pas été facile face à un bloc de dix joueurs", a déclaré De Roeck dans Gazet van Antwerpen.

De Roeck s'est également senti désavantagé sur deux phases. Selon lui, deux penaltys aurient dû être sifflés en faveur de son équipe. L'entraîneur a répété ce qu'il suggérait depuis un certain temps. "Pourquoi n'y a-t-il pas de VAR ?! Mes joueurs ne méritaient pas ça. C'est scandaleux qu'il n'y ait pas de VAR en D1B. Nous sommes aussi un club professionnel et nous travaillons dur. Nous avons été traités injustement et c'est frustrant. Et non, cela n'a rien à voir avec le stress lié au titre !"