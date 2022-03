Jordi Condom compte sur ses supporters : "Avec eux, nous pouvons faire de grandes choses"

L'ancien coach de Seraing veut bien terminer la saison à la tête des Waeslandiens.

Parti de Seraing à la mi-saison, Jordi Condom est arrivé à Waasland-Beveren en tant que directeur sportif... avant d'officier en tant qu'entraîneur principal suite au départ de Marc Schneider. Son bilan depuis sa prise de fonction en intérim : une victoire contre Virton (3-1), puis un nul très animé face à Deinze (3-3). Un match où ses hommes ont fait preuve de caractère et sont revenus au score grâce à un but à la 85e de Lucas Ribeiro Costa. "Le résultat n'est pas celui que nous espérions, ni celui que nous méritions. Mais nous allons continuer", s'est-il exprimé ce jeudi en conférence de presse dans des propos relayés par les médias du club.

Waasland-Beveren, actuel 3e de D1B, aura bien besoin de ses supporters pour le sprint final. Et dès ce samedi au Freethiel, face à Lommel (20h45). "Ils ont ont poussé dimanche dernier pour que nous inscrivions le troisième but et que nous allions chercher la victoire (...) Nous espérons recevoir le même soutien ce samedi, dès la première minute. Ensemble, avec les fans, nous pouvons réaliser de grandes choses."

Après Lommel, il restera encore 3 matchs capitaux pour Waasland : face au Lierse, puis le choc face au RWDM qui pointe à la 2e place à 5 points des Waeslandiens, avant de finir par la réception de Mouscron.

🎙️ | Jordi Condom: “De steun van de fans was geweldig afgelopen zondag. Het resultaat was niet wat we hoopten, niet wat we verdienden, maar we gaan er nog steeds vol voor. De fans duwden ons vooruit om toch nog dat derde doelpunt te maken en vol voor de overwinning te gaan..." pic.twitter.com/2kPyp6i7yc — Waasland-Beveren (@WaaslandBeveren) March 17, 2022