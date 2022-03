🎥 Ligue 1 : l'énorme erreur d'inattention du gardien de Clermont

Le RC Lens et le promu Clermont se rencontraient cet aprÚs-midi pour le compte de la 29e journée de Ligue 1.

Lens a écarté Clermont et s'est bien relancé dans la course à l'Europe, grâce aux réalisations de Danso (39e), Sotoca avant la pause et Haïdara (58e), alors que les Sang & Or étaient menés après l'ouverture du score de Rashani (9e).

Mais on retiendra surtout le but atypique en style "renard" de Florian Sotoca dans les arrêts de jeu, juste avant la pause.

En effet, l'attaquant de 31 ans a su se faire oublier pour ensuite profiter à merveille de l'inattention du portier de Clermont.

Après avoir récupéré le ballon, Ouparine Djoco, posait le ballon au sol pour le dégager du pied se pensant seul. C'est alors que Sotoca surgissait de derrière pour s'emparer du ballon et marquer dans le but vide, d'un angle très difficile.