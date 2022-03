Samatta offre un succès capital à l'Antwerp

Les Anversois renouent avec la victoire et font un pas vers les playoffs 1.

Avant le choc entre Gand et Anderlecht et après la défaite de la semaine dernière au Lotto Park, l'Antwerp n'avait pas le droit à l'erreur contre Zulte Waregem. Ils ont accompli leur mission après avoir gaspillé énormément d'occasions.

Dominateur tout au long de la rencontre, le Great Old a dû attendre la 83e minute de jeu pour faire la différence. Grâce à deux joueurs montés en cours de jeu. C'est Koji Miyoshi qui a donné le but de la victoire à Ally Samatta.

L'Antwerp s'impose par le plus petit écart (1-0) et s'offre une opération royale au classement. Les hommes de Brian Priske grimpent à la troisième place avec 59 points devant Anderlecht (58) et Gand (55).