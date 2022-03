Samuel Umtiti sur le départ? Le Barça est pessimiste

Sur une voie de garage en Catalogne, notamment à cause de ses blessures à répétition, Samuel Umtiti ne semble cependant pas disposé à quitter les Blaugranas à l'issue de la saison.

Le 12/12/2021: telle est la date de la première, et seule, titularisation de Samuel Umtiti cette saison en championnat. Sur le banc durant tout le début de saison puis victime d'une fracture de l'orteil durant la fin du mois de janvier, le défenseur central français n'a en effet disputé que 90 minutes face à Osasuna en Liga, avec à la clé un partage, 2-2.

Une situation qui pourrait pousser le joueur de 28 ans à faire ses valises et à aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais ce n'est pas le cas. Selon Sport, celui qui a récemment prolongé son contrat au Barça jusqu'en...2026, avec un salaire lissé sur plusieurs années afin de permettre au club d'enregistrer l'arrivée de Ferran Torres, craint qu'un transfert ne remette en avant ses blessures à répétition. Malgré une clause dans son contrat qui lui permet de quitter gratuitement le club lors de chaque été, l'idée de Samuel Umtiti semble bel et bien décidé à rester jusqu'à la fin de son contrat, qui expire donc le 30 juin 2026.