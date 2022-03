Wout Faes va "retrouver" le Lotto Park : "Quitter Anderlecht était la bonne solution"

Wout Faes arrive en sélection avec des espoirs de titularisation, un statut de capitaine occasionnel à Reims et avec le plaisir de jouer dans "son" Parc Astrid, qu'il n'a au final pas vraiment connu.

Quel chemin parcouru pour Wout Faes depuis les équipes de jeunes du RSC Anderlecht. Le défenseur central est désormais indiscutable en Ligue 1, après avoir percé à Ostende. "J'ai opté pour les bonnes étapes dans ma carrière. Percer aux Pays-Bas, puis partir à Ostende pour me développer. Et Reims était encore une bonne étape pour moi, où j'ai pu évoluer avec un coach qui me fait confiance, qui a de l'expérience", se réjouit-il en conférence de presse ce lundi. "Je suis bien installé et c'est une situation confortable".

De quoi rêver en grand. "Le Mondial au Qatar ? Tous les joueurs y pensent, et je suis ambitieux. Mais je veux d'abord faire mes débuts en sélection, puis continuer à travailler en club et le reste suivra", relativise-t-il.

Une belle progression

À Anderlecht, et même à Ostende, Faes était encore un joueur en progression. Il semble s'approcher de la maturité, prenant notamment moins de cartons. "J'ai beaucoup progressé sur le plan de la maturité. Mais j'ai toute une équipe autour de moi pour m'y aider. Ils m'aident et j'ai passé de vrais paliers. Je joue une bonne saison, mais la précédente était bonne également", estime le jeune Diable.

Il se réjouit également de pouvoir porter le maillot national au Lotto Park, tout un symbole. "J'ai bien fait de quitter Anderlecht à l'époque, mais ça n'empêche pas que c'est un plaisir de retrouver le club", sourit Wout Faes. "Je suis parti et j'en ai récolté les fruits. Gert Verheyen m'a amené à Ostende et c'était l'étape parfaite. Aujourd'hui, tout se passe plutôt bien". C'est le moins qu'on puisse dire.