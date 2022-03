L'OL a tranché sur l'avenir de Denayer !

Le joueur n'a toujours pas prolongé...et ses dirigeants auraient pris une décision forte.

L'Equipe a révélé hier que l'Olympique Lyonnais allait réaliser un dégraissage massif de son effectif afin d'y apporter un peu de sang neuf mais aussi et surtout de réduire sa masse salariale.

En fin de contrat dès le 30 juin 2022, Jason Denayer (26 ans) serait alors poussé vers la sortie. Les contacts et négociations avec les dirigeants lyonnais n'ont jamais abouti à une prolongation. Un départ est donc de plus en plus pressenti. A voir quels prétendants s'aligneront pour enrôler gratuitement le défenseur central belge, qui n'a plus joué depuis le 5 décembre...

Thiago Mendes et Jérôme Boateng ont également reçu un bon de sortie. C'est aussi le cas, et c'est plutôt surprenant, d'Houssem Aouar. Le club a souvent voulu le garder malgré les grosses offres de plusieurs clubs du "Big Five" ces dernières années. Mais, maintenant, Aouar n'est plus vraiment là mentalement et voudrait partir. De quoi empocher un certain chèque, surtout que Dembélé, Paqueta, Dubois et Toko Ekambi pourraient également partir pour une certaine somme.