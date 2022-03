Le FP Halle-Gooik devient le RSCA FUTSAL

Le Sporting d'Anderlecht a communiqué l'information ce vendredi.

Une collaboration qui coule de source. Les deux clubs partagent en effet une forte base de supporters locaux. Les clubs partagent également de grandes ambitions sportives et commerciales. Pour concrétiser ces ambitions, les deux grands clubs unissent leurs forces. La FP Halle-Gooik se produira, à partir de la saison 2022-2023, sous le nom de RSCA Futsal.

Le FP Halle-Gooik est LA référence en matière de futsal belge. Le club affiche un bilan impressionnant. Et avec des joueurs de premier plan tels que Roninho, Grello, Dillien & Jelovcic, il est également cette année invaincu dans la course au titre et en finale de la Coupe de Belgique. Le club est surtout aussi un valeur sûre sur la scène continentale. Ces dernières années, il a figuré constamment dans le top 10 du classement des clubs de futsal de l'UEFA et il participe à la Ligue des Champions presque chaque année. Le FP Halle-Gooik possède également une équipe féminine, des équipes de jeunes et une école de futsal.

Le port d'attache du RSCA Futsal sera la toute nouvelle salle de sport Belleheide à Roosdaal. Un centre sportif ultramoderne qui répond à toutes les normes européennes pour 1 100 supporters par match. Une nouvelle base pour l'équipe mauve et blanche à la frontière du Pajottenland et de la Flandre Orientale. Et à peine à 15 kilomètres du Lotto Park.