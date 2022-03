Gert Verheyen déçu : "Aucun leader, mais un Diable Rouge intelligent"

Les Diables Rouges ont concédé un match nul 2-2 contre l'Irlande la semaine dernière. Contre le Burkina Faso, ils doivent s'imposer.

Les Diables Rouges ont partagé l'enjeu contre l'Irlande à Dublin. Contre le Burkina Faso, on en attend plus. Roberto Martinez cherchait des leaders, mais Gert Verheyen n'en a pas vu. Mais il a vu un Diable Rouge intelligent.

"Tielemans a commencé son match par une mauvaise passe et un contrôle manqué. Pour être un leader, vous devez vous-même bien jouer, mais il y avait trop de déchets dans son jeu. Aucun joueur n'a été surpris", a déclaré Verheyen à Het Nieuwsblad.

"Vanaken était en fait le seul joueur qui s'est vraiment distingué. Il est difficile de jouer lorsque l'adversaire joue avec un tel un alignement, mais on voit alors que Vanaken est assez intelligent pour descendre et aider. Il a également montré une fois de plus qu'il est l'un des meilleurs buteurs de l'équipe nationale."