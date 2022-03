Roberto Martinez "ne va pas tout changer" face au Burkina Faso (mais confirme déjà un changement)

La rencontre de ce mardi face au Burkina Faso devrait présenter une physionomie bien différente de celle de samedi. Doit-on pour autant s'attendre à une Belgique totalement remaniée ? Non, selon Roberto Martinez.

Qui débutera ce mardi au Lotto Park contre le Burkina Faso ? Roberto Martinez annonce la couleur : "Nous ne ferons pas de changements pour le plaisir de faire des changements. Il y aura une forme de continuité", déclare le sélectionneur belge en conférence de presse ce lundi. "Les six changements possibles permettront de voir tout le monde en action". A priori, la quasi-intégralité de ce "club des moins de 50 caps" aura donc l'opportunité de se mettre en valeur.

Pas question non plus de faire une fleur à l'un ou l'autre, notamment aux anciens du RSC Anderlecht qui pourraient avoir envie de jouer un peu plus que d'autres au Parc Astrid. "Cela a toujours été un plaisir de visiter un peu nos stades nationaux. Nous l'avons fait à Liège, à Bruges, et désormais à Anderlecht. Cela ramène des souvenirs aux joueurs. Mais ils sont assez professionnels pour savoir qu'ils ne doivent pas "demander" de jouer", souriait Martinez.

Sels dans les buts

Un joueur, toutefois, sait déjà qu'il débutera - et c'est justement un ancien d'Anderlecht. "Matz Sels débutera dans les buts à la place de Simon Mignolet", confirme le coach fédéral. "C'est quelque chose qui est prévu depuis novembre, Simon savait qu'il jouerait l'un des deux matchs". Une première "vraie" cap donc pour Sels, qui était monté au jeu pour une minute symbolique contre la Grèce en juin 2021, avant l'Euro.