Roberto Martinez se dit "fan" du Burkina Faso, quatrième de la dernière CAN

L'adversaire des Diables Rouges ce soir n'est pas le pays africain le plus connu, mais les Étalons du Burkina Faso ont au moins un grand fan chez nous : le sélectionneur Roberto Martinez.

Le Burkina Faso sera peut-être considéré comme beaucoup de supporters des Diables Rouges comme un sparring partner de second rang, malgré sa superbe performance à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, les hommes d'Aristide Bancé (passé par Lokeren durant sa carrière, de 2003 à 2006!) devraient fournir une opposition très intéressante, notamment de par leur style très offensif. "C'est dommage que si peu de gens connaissent l'équipe du Burkina Faso. Je suis vraiment fan et admiratif de ce qu'ils ont réalisé à la dernière CAN", affirme Roberto Martinez en conférence de presse.

Le coach fédéral a ainsi souligné le style de jeu des Étalons : "Je pense qu'ils ont les deux backs les plus offensifs du monde (sourire). J'adore le style de Kaboré (ex-Malines, nda) et Yago. J'aime les mouvements de Bertrand Traoré. Leur ligne offensive est très douée techniquement. Le Burkina Faso va nous offrir énormément de un-contre-un, à tous les endroits du terrain", analyse Martinez. "Lorsque j'ai regardé la CAN, j'étais bien évidemment neutre, mais je suis tombé amoureux du Burkina Faso au fil de la compétition". De bien beaux compliments de la part de notre sélectionneur.