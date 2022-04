Le RSCA bat le Club YLA et reste solide en tête de la Super League

Les ladies d'Anderlecht restent inarrêtables en Playoffs de la Super League.

Anderlecht Women, leader de Super League, recevait le Club Bruges YLA dans cette quatrième rencontre de Playoffs et l'a emporté aisément face aux Blauw & Zwart, cinquièmes. Tison a marqué le premier but anderlechtois, avant que Wullaert, Van Kerkhoven et une Brugeoise sur auto-but permetten aux Mauves de l'emporter 4 buts à 2.

Le RSCA compte 6 points d'avance sur OHL qui a un déplacement très compliqué ce samedi au Standard Femina. Anderlecht peut donc avoir frappé fort ce vendredi !