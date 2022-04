Voici le onze type des joueurs absents au Mondial 2022

Le Mondial 2022 au Qatar se déroulera sans de nombreux pays. L'Italie, la Suède, l'Algérie, le Colombie, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Chili et de nombreuses grosses nations du football devront se contenter de la télévision

Pour ces grands absents de la prochaine Coupe du monde 2022, nous avons opté pour un 4-4-2.

Gardien :

Gianluigi Donnarumma

© photonews

Défenseurs :

Leonardo Spinazzola

Giorgio Chiellini

David Alaba

Attal Youcef

Milieux :

Marco Verratti

Franck Kessié

Attaquants :

Riyad Mahrez

Mohamed Salah

Erling Braut Haaland

Zlatan Ibrahimovic

On peut aussi mentionner d'autres joueurs comme le gardien Claudio Bravo (Chili) ou les défenseurs Davinson Sanchez (Colombie) et Leonardo Bonucci (Italie). De nombreux médians également comme Ismaël Bennacer (Algérie), Wilfred Ndidi (Nigéria), Amadou Haïdara (Mali) et Tomas Soucek (Tchéquie). Au niveau des joueurs offensifs, on note aussi les absences de Luis Diaz (Colombie), Alexis Sanchez (Chili), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), Victor Osimhen (Nigéria) ou encore Sébastien Haller (Côte d'Ivoire).