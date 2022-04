Carcela titulaire pour sa dernière rencontre à Sclessin ? "Avec ce qu'il a apporté au club, Mehdi mérite un peu de reconnaissance"

Ce dimanche, le Standard de Liège accueillera l'Union Saint-Gilloise lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League. En fin de contrat chez les Rouches où il ne sera pas prolongé, Carcela pourrait aligné d'entrée de jeu pour sa dernière rencontre à Sclessin.

Après avoir donné des nouvelles de son noyau et de ses internationaux, Luka Elsner a évidemment évoqué le prochain adversaire du Standard de Liège, à savoir l'Union Saint-Gilloise. "Nous allons affronter le leader et c'est un match vraiment intéressant à préparer et à jouer. Se confronter à une équipe qui propose un football délicat à manoeuvrer. Il faudra trouver des solutions tactiques, mais nos joueurs devront être au maximum de leurs capacités pour poser des problèmes à l'USG. Il reste encore deux matchs à jouer, six points à prendre et une place à gagner au classement", a confié le coach des Rouches en conférence de presse.

L'Union vient à Sclessin pour prendre les trois points et conserver son écart avec le Club de Bruges. "Ils jouent de manière débridée et c'est pour cela qu'ils ont réussi une saison exceptionnelle à tous les niveaux. Cela pourrait être un match plaisant, mais il ne faut pas ouvrir toutes les vannes car c'est une équipe qui peut coller facilement deux voire trois buts. Cela s'est vu au match aller. Nous devrons étouffer leurs qualités et prouver que nous sommes capables de faire quelque chose", a souligné le technicien franco-slovène.

Pour cette dernière joute à domicile, le coach du matricule 16 pourrait effectuer quelques changements dans son onze de base. Mehdi Carcela, qui disputera son dernier match à Sclessin soit son 316ème match, pourrait être récompensé par une titularisation. "Dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un argument à prendre en compte. Avec ce qu'il a apporté au club, Mehdi mérite un peu de reconnaissance. Sa titularisation est un élément de réflexion bien présent au sein du staff, nous y pensons. Ce ne serait pas seulement une récompense car c'est un garçon qui peut sublimer une rencontre. Il peut débloquer les situations et les matchs. Il sait faire lever tout un stade également. Il a été très patient depuis mon arrivée au Standard. Il a fait des bouts de matchs et est toujours monté au jeu avec la hargne et la bonne envie", a conclu Elsner.