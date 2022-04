Allegri rend les armes

La Juventus s'est incliné à domicile contre l'Inter.

Battu par l'Inter (0-1), dimanche en Serie A, la Juventus a probablement fait une croix sur le titre. Pour l'entraîneur du club turinois, Massimiliano Allegri, cette défaite est un coup d'arrêt définitif.

"Maintenant, on peut dire que nous sommes hors course pour le titre. On doit essayer de gagner le plus de points possible pour préserver la 4e place et préparer la saison prochaine, avec l'ambition de pouvoir gagner le championnat. Pour moi, l'Inter reste favori. Il suffit de voir son calendrier, qui est plus facile que ceux de Naples et de l'AC Milan", a expliqué le manager piémontais après la partie.