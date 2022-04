L'Ajax perd une pépite au moins jusqu'en mai

Gros coup dur pour l'Ajax d'Amsterdam, qui doit encore assurer son titre de champion en Eredivisie (les hommes d'Erik ten Hag comptent 4 points d'avance sur le PSV à 6 journées de la fin) et jouer la finale de Coupe des Pays-Bas le 17 avril face...au PSV.

Le club amstellodamois a en effet communiqué que son ailier brésilien Antony (22 ans, 12 buts et 10 assists toutes compétitions cette saison) sera indisponible au moins jusqu'au mois de mai. Il s'est blessé à la cheville à la fin du match avec le Brésil, lors de la victoire face à la Bolivie en éliminatoires pour la Coupe du monde (4-0).

"L'entraîneur Erik ten Hag devra se passer d'Antony au moins jusqu'à la fin avril. Il est possible que l'attaquant ne joue plus cette saison."

"La semaine dernière, l'ailier droit a dû quitter le terrain sur une civière lors du match de qualification pour la Coupe du monde entre la Bolivie et le Brésil. Des examens complémentaires réalisés aux Pays-Bas ont montré lundi que sa blessure à sa cheville droite est plus grave que prévu. Par conséquent, le Brésilien ne sera pas disponible dans un avenir proche", écrit le communiqué.

Antony out for coming period.



Coach Erik ten Hag will be without Antony till at least the end of April. There is a chance that the forward will not play again this season... 😔