Malines, l'Europe en ligne de mire

Après leur victoire face à Courtrai, les Malinois sont assurés de participer aux play-off 2. Leurs prestations cette saison peuvent leur permettre de revendiquer une victoire finale dans cette seconde partie de compétition.

Ce samedi, Malines a fait du Malines : un jeu offensif bien léché, avec à nouveau un trio Schoofs-Storm-Cuypers performant, des belles phases de jeu, mais aussi des moments d'absences et de largesses défensives.

Au final, après leur victoire 3-2 sur un Courtrai qui n'a pas démérité - et qui aurait pu arracher le nul si Kadri n'avait pas bêtement annulé le penalty de Messaoudi et si Coucke ne l'avait pas arrêté par après - les Malinois sont qualifiés pour les play-off 2.

Si le KV est assuré de continuer la saison, il est aussi question ici d'ambition : ni Wouter Vrancken ni les joueurs tels qu'Hugo Cuypers n'avaient dit que les play-off 1 étaient un objectif. Une bonne façon de ne pas se mettre la pression tout en continuant à performer. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence : derrière l'équipe qui finira 5e de la phase classique - que ce soit Anderlecht ou La Gantoise - Malines est favori pour aller chercher la dernière place européenne qui n'est pas consacrée aux équipes jouant les play-off 1.

Pourquoi ? Déjà, parce que Malines aurait pu aller chercher mieux à l'issue de la phase classique. Balayé par Anderlecht 7-2 en septembre, cette lourde défaite ne sera au final qu'un faux-pas dans une saison rondement bien menée. Après cette claque, les hommes de Vrancken vont enchaîner 4 victoires de rang puis battre le 19 novembre pour la troisième fois, déjà, un "gros" - après l'Antwerp et l'Union en la personne du Club de Bruges (2-1).

Cette équipe aime bien marquer, mais encaisse aussi beaucoup, comme le prouve sa victoire face à Gand à la mi-décembre (4-3 avec un Storm en feu). Mais il est arrivé plusieurs fois aux Sang et Or de passer à côté de leur match ou de complètement "se faire rouler dessus", comme le prouvent leurs lourdes défaites - incontestables - face à OHL (5-0) ou Genk (4-1). Mais elle est aussi capable de prestations de très haut niveau, avec comme match référence cette saison cette victoire retentissante face à l'Antwerp fin février (1-2).

Ce qui séduit dans ce groupe, c'est autant les talents individuels que le collectif. Storm réalise une saison de haute facture. Avec 15 buts et 6 assists cette saison en Pro League, un impact sur le jeu et une aisance technique remarquable, l'ailier peut aussi rentrer dans le jeu et jouer en verticalité. Un atout bien épaulé derrière Rob Schoofs, encore très bon notamment dans la distribution samedi. Buteur pour la 13e fois cette saison face à Courtrai avec une mine dans la lucarne d'Ilic après un mouvement collectif de grande classe, l'ancien joueur du Standard, de retour en Belgique après son expérience à l'Olympiakos, est en super forme. S'il manque encore un peu d'efficacité et de réalisme, il ne ménage aucun effort et est précieux au pressing. Encore excellent - et buteur - samedi, Hairemans est très bon dans la construction. Le Malinwa peut aussi compter sur Vinicius, solide au milieu, et sur Mrabti dans un profil un peu plus créatif. Enfin, derrière, Walsh et Coucke sont des valeurs sûres. A noter également les belles promesses entrevues chez le jeune Van Hoorenbeeck, qui a prolongé jusqu'en 2026 il y a peu.

Shved peut aussi apporter quelque chose en plus. Peyre, souvent dépassé - comme lors du match contre Genk où il était complètement passé à côté et s'était fait exclure après une intervention kamikaze sur Onuachu, a encore été en difficulté samedi avant de progressivement monter en puissance et de montrer des qualités à exploiter.

Bref, une vraie belle équipe qui a manqué de régularité - et surtout de points, avec 4 nuls d'affilée avant la victoire de ce week-end - pour espérer mieux dans la phase classique. Malines sera un prétendant sérieux au "titre" en play-off 2. Parce qu'aussi, sa dynamique est bien meilleure que celle à Genk ou à Charleroi. Une fin de saison réussie, en guise de remerciement à un Vrancken en instance de départ ? Réponse bientôt, après le 10 avril et un déplacement périlleux mais très intéressant face au Club de Bruges.