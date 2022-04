Adel Taarabt : "Déjà que tu joues une grande équipe, si en plus l'arbitrage ne t'aide pas..."

Benfica n'a pas démérité, mais s'est incliné à domicile contre Liverpool (1-3) ce mardi, dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des champions.

Adel Taarabt (32 ans, 11 apparitions en LdC cette saison) aurait aimé un autre résultat au vu de la rencontre de son équipe. Le Marocain est également revenu sur le penalty qui aurait pu être accordé à Benfica pour une supposée faute de Virgil van Djik sur Darwin Nuñez en seconde période, alors que le score était encore de 2-1.

"Des regrets ? Oui, parce qu’on a changé de visage après la pause. Et c’est aussi dommage qu’on encaisse rapidement un but sur coup de pied arrêté, alors qu’on sait que c’est une de leurs forces et qu'on sait comment ils les jouent. Quand on a mis le 2-1, on a poussé et on a eu la chance de revenir, mais on a malheureusement pris ce dernier but en fin de match. (…) Le penalty sur Darwin ? Je n’ai pas revu les images, mais on m’a dit que c’était clair et net. Déjà que tu joues Liverpool, une grande équipe, si en plus l’arbitrage ne t’aide pas… c’est dommage. On garde espoir, mais on sait que ça va être difficile", a confié le milieu offensif au micro de BeIN Sports.