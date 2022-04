Antoine Lejoly: "Je veux être le gardien titulaire la saison prochaine"

La troisième gardien du Beerschot vient d'enchaîner deux titularisations consécutives.

Troisième dans la hiérarchie des gardiens au Beerschot, Antoine Lejoly vient d'enchaîner deux titularisations consécutives. Le gardien de 24 ans formé au Standard espère que cette expérience se reproduira plus souvent la saison prochaine. "Au départ, j'ai été pris comme deuxième gardien de but, puis je suis devenu le troisième choix. Pas facile à accepter. Chaque gardien de but veut être sur le terrain et heureusement, j'ai pu jouer des matchs avec les réserves cette saison. La saison dernière, cette compétition a été arrêtée en raison de coronavirus et moi je n'ai joué que trente minutes sur toute la saison. C'était lors d'un match d'entraînement contre Westerlo le jour de mon anniversaire. Toujours s'entraîner, mais ne jamais jouer pèse lourd sur un joueur" peut-on lire dans Gazet van Antwerpen.

Maintenant, le jeune Belge a sa chance entre les poteaux du Beerschot. "Je n'ai jamais douté. J'ai travaillé dur tous les jours. J'ai continué à espérer que j'aurais ma chance. En raison des circonstances, je l'ai maintenant et ça a plus de goût. Lors de mes deux matches précédents contre le STVV et le Club de Bruges, j'ai encaissé six buts , mais ça aurait pu être plus. Après le match contre le Club de Bruges, j'ai reçu beaucoup de tapes dans le dos et de messages. Donc je pense que je peux être satisfait de mon niveau", conclut le gardien.

Demain Lejoly jouera son troisième match de la saison contre le leader. "Je m'attends à nouveau à de nombreuses opportunités pour l'équipe adverse. Mais c'est un match à attendre, dans un stade plein contre un adversaire fort. Je ferai de mon mieux et j'essaierai aussi d'en profiter", se projette Lejoly.

Le gardien du Beerschot est toujours sous contrat à Anvers pour un an. "J'ai la possibilité de rester à Kiel jusqu'en 2024. Je ne sais pas ce que le club compte faire de moi. Bien sûr, j'espère pouvoir devenir le premier gardien de but en 1B l'année prochaine, mais le club ne peut pas le garantir. Je Je comprends aussi. Je veux me battre pour une place de base la saison prochaine."