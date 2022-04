La révélation du Lierse réfléchit à son avenir : "Des choses doivent changer au Lisp"

Après plusieurs saisons à l'étranger, le portier avait opté pour un retour en Belgique l'hiver dernier.

Jens Teunckens avait signé son retour en Belgique cet hiver, en rejoignant le Lierse en D1B. Près d'une demi-saison plus tard, le constat est très positif pour le gardien qui s'est mis en évidence.

Le contrat de Teunckens expire pourtant cet été, il peut donc se chercher un nouveau club. Ce dernier a toutefois une condition : il veut trouver un club où il sera titulaire.

"Prolonger au Lierse devrait me le garantir. Mais il y a aussi de l'intérêt ailleurs. Il faut que je me penche sur tout cela car si je reste, il y a quelques restrictions au Lisp, des choses qui doivent changer. Je pense aux conditions de travail qui doivent absolument être davantage professionnalisées", a confié le gardien à Gazet van Antwerpen.

Mais l'ancien gardien du Club de Bruges et de l'Antwerp reste content d'avoir pu rentrer en Belgique grâce au Lierse : "C'était mon objectif, revenir ici pour me montrer. Je savais que j'aurais l'occasion de le faire ici. Au cours de cette période, j'ai convaincu et surpris certains observateurs je pense. Bien que personne ne m'attende spécifiquement, j'espère rester en Belgique dans une équipe où je serai le premier choix", termine Teunckens.