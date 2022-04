Le Bayer Leverkusen d'Odilon Kossounou (ex-Bruges) perd deux points précieux

Saison honorable pour le promu Bochum classé 12e et qui, sauf surprise, devrait réussir à se maintenir dans l'élite.

Les hommes de Thomas Reis accueillaient le Bayer Leverkusen de l'ancien Brugeois Odilon Kossounou (titulaire), 3e et toujours en course pour se qualifier en Champions League.

Les deux formations se quittent finalement dos-à-dos au terme d'une partie sans but, un nul qui pourrait permettre au RB Leipzig d'en profiter, en cas de victoire. Cela relancerait la course à la 3e place.

It ends goalless in Bochum with Moussa Diaby's disallowed penalty the main talking point from a hotly contested battle. 🔥⚔️ #BOCB04 | #BLMatchday pic.twitter.com/2hSpLDu5aP