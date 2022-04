Le Feyenoord sans problème face à Heracles, l'AZ surpris par Zwolle

Deuxième victoire de rang pour le club de Rotterdam.

Avec Cyriel Dessers titulaire en ses rangs, le Feyenoord Rotterdam s'est imposé largement face au Heracles Almelo ce dimanche en Eredivisie (1-4). Déjà buteur tardif en Conference League plus tôt cette semaine, Kokcu a remis le couvert (1-1, 21e). Reiss Nelson, Guss Til et Waalemark ont ensuite confirmé leur supériorité. Les hommes d'Arne Slot confirment après leur victoire sur Willem II la semaine dernière (2-0) et sont 3e.

L'AZ Alkmaar, avec l'ancien Brugeois Clasie titulaire et le prêté Kamal Sowah monté à la 58e, s'est fait surprendre face à Zwolle (2-1). L'AZ est 5e, place synonyme de tours qualifactifs pour la Conference League, et laisse Twente prendre 3 points d'avance.